Старший персонал и родители главы биржи FTX купили недвижимость на Багамах на $300 миллионов

Родители главы обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, он сам и топ-менеджеры компании купили не менее 19 объектов недвижимости на Багамах на сумму почти $121 млн за последние два года. Об этом свидетельствуют официальные записи о собственности, сообщает Reuters.

Фото: pixabay.com

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Подробности

Отдельно адвокаты FTX заявили во вторник, 22 ноября, что одно из подразделений компании потратило $300 млн на покупку домов и недвижимости на Багамах для своего руководящего состава.

Большинство покупок FTX — это роскошные дома на берегу моря, включая семь кондоминиумов в дорогом курортном поселке под названием Олбани, стоимостью почти $72 млн. Документы показывают, что эта недвижимость, купленная подразделением FTX, должна была использоваться в качестве жилья для руководства компании.

Самая дорогая покупка

Самой дорогой покупкой стал пентхаус за $30 млн в Олбани, курорте, где Тайгер Вудс каждый год проводит турнир по гольфу.

Другие покупки элитной недвижимости включают три кондоминиума в One Cable Beach, прибрежной резиденции в Нью-Провиденсе. Кондоминиумы стоят от $950 тысяч до $2 млн и были куплены Нишадом Сингхом, бывшим главой инженерного отдела FTX, Гэри Вангом, соучредителем FTX, и Бэнкманом-Фридом.

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Два объекта недвижимости FTX Property были предназначены для коммерческого использования: группа домов стоимостью $8,55 млн, которые служили штаб-квартирой FTX, и участок земли площадью 1,6 га на побережье.

Крах FTX

Криптобиржа FTX, которая еще в начале 2022 года оценивалась в $32 млрд, потерпела крах в начале ноября. Ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид 11 ноября ушел с должности руководителя биржи, а его место занял Джон Джей Рэй, специалист по реструктуризации, курировавший дела о банкротстве Enron и Nortel Networks.

Источники Reuters сообщали, что Бэнкман-Фрид тайно перевел $10 млрд клиентских средств из FTX в Alameda Research, после чего существенная часть суммы исчезла. Один из собеседников оценил потери в $1,7 млрд, другой — в $1−2 млрд.

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Сам Бэнкман-Фрид отрицал тайные переводы. FTX сообщала, что начала проверку. Спустя день после краха FTX столкнулась с кибератакой. Хакеры похитили токены на сумму более $600 млн, писал CoinDesk.

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Источник: МинФин