Bloomberg оценил потери Илона Маска в 2022 году в $100 миллиардов

Состояние Илона Маска с начала 2022 года сократилось на $100,5 млрд. Тем самым генеральный директор Tesla, SpaceX и Twitter понес наибольшие потери среди богатейших людей мира из индекса миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), пишет издание.

Фото: epravda.com.ua

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Сокращение состояния

Личное состояние Маска сократилось в основном из-за падения акций Tesla, отмечает Bloomberg. Только в понедельник, 21 ноября, акции производителя электрокаров обвалились на 6,8%, до двухлетнего минимума в $167,87 за акцию, обрушив состояние Маска на $8,6 млрд всего за один день.

Котировки Tesla снижались на фоне отзыва более 300 тыс. автомобилей из-за неисправности задних фонарей. Давление на акции также оказывали проблемы в цепочке поставок и растущие расходы на сырье.

С начала 2022 года бумаги Tesla упали более чем на 50%, в то время как технологический индекс NASDAQ 100 снизился на 29%. В ноябре прошлого года личное состояние 51-летнего миллиардера достигло пика в $340 млрд, то есть потери к настоящему моменту превысили 70%.

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Также в октябре этого года Маск купил Twitter по цене $54,2 за каждую акцию. Он стал одним из крупнейших акционеров Twitter в начале апреля, когда приобрел 9,2% акций компании. В середине того же месяца бизнесмен сделал предложение о выкупе всех находящихся в обращении обыкновенных акций Twitter, оценив всю компанию в $44 млрд.

Рейтинг богачей

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index по состоянию на 22 ноября, Илон Маск продолжает возглавлять рейтинг богатейших людей планеты с состоянием в $170 млрд.

Он опережает Бернара Арно и Гаутама Адани на $13 млрд и $40 млрд соответственно. В топ-5 богатейших в мире людей также входят Джефф Безос с состоянием $116 млрд и Билл Гейтс с капиталом $113 млрд.

Источник: МинФин