Около 1300 иностранных компаний свернули присутствие на рынке РФ. Среди лидеров — компании из Финляндии

С начала широкомасштабного российского вторжения в Украину 135 компаний с иностранным капиталом полностью вышли из рынка РФ, еще 1144 в процессе выхода. Среди лидеров по темпам выхода из рынка РФ — компании, зарегистрированные в Финляндии. Об этом говорится в очередном мониторинге KSE Institute.

Фото: 22parallel.by

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Как отмечается, 501 компания находится в ожидании, приостановив текущие операции и инвестиции, а 1189 иностранных компаний до сих пор работают в РФ.

По состоянию на 20 ноября компании, полностью вышедшие из РФ, имели не менее 282 тыс. человек персонала, $34,5 млрд годового дохода, $15,3 млрд капитала и $32,4 млрд активов.

Аналитики KSE Institute отмечают, что среди лидеров по темпам выхода с рынка РФ — зарегистрированные в Финляндии компании.

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Среди 87 финских компаний в базе данных KSE Institute только 14 продолжают деятельность в РФ, другие сократили, ограничили или остановили работу в РФ, или полностью вышли с российского рынка.

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Среди тех, кто сократил присутствие в РФ — всемирно известные компании Nokia, Hesburger, Vianor, Nokian Tyres, Valio, Stockmann.

87 финских компаний в РФ обеспечивали работой около 22 тыс. работников и владели активами на $5,5 млрд. Наиболее активно финские компании в РФ были представлены в секторах автомобилестроения, электронной коммерции, пищевой промышленности, товаров широкого потребления.

Источник: МинФин