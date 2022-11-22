Финансы

Китай частично приостанавливает закупку российской нефти в преддверии ограничения цены — Bloomberg

Photo of Admin Admin Send an email 31 секунда agoОбновлено: 22 ноября, 2022
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Китайские покупатели сырой нефти частично приостановили покупку российской нефти, ожидая детали ограничения цены, чтобы увидеть, будет ли более привлекательна цена. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: varta1.com.ua

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Несколько грузов российской нефти ESPO для загрузки в декабре остаются непроданными, и продавцы и китайские покупатели затрудняются закрыть сделки до того, как станет известно о точном уровне верхней цены.

Ожидается, что ценовой лимит на российскую нефть будет введен вместе с санкциями Европейского Союза 5 декабря.

Ограничение предназначено для того, чтобы удержать поступление сырой нефти от производителя ОПЕК+, чтобы предотвратить глобальный шок предложения, но уменьшить доходы Кремля, ведущего войну против Украины.

Однако Россия повторила, что не будет продавать нефть странам, которые будут вводить ограничения. Вместо этого, по словам вице-премьера Александра Новака, Москва перенаправит поставки на «рыночных партнеров» или сократит производство.

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ESPO пользуется популярностью среди независимых нефтепереработчиков Китая благодаря высокому выходу дизельного топлива и короткому расстоянию доставки.

Китай и Индия стали жизненно важными точками сбыта российской нефти после того, как большинство других покупателей избегали производителя ОПЕК+ после его вторжения в Украину.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 34 секунды agoОбновлено: 22 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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