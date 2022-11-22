Главное за вторник: Помощь Украине, повышение пенсий и прогноз курса доллара и ВВП

США предоставили Украине $4,5 миллиарда в качестве прямой бюджетной поддержки

Сегодня, 22 ноября, США предоставили Украине $4,5 млрд в качестве дополнительной прямой бюджетной поддержки. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.

Украина получила 2,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи ЕС

Украина 22 ноября получила второй транш на сумму 2,5 млрд евро в рамках текущей исключительной восьмой по счету программы макрофинансовой помощи ЕС (МФП).

Все, что нужно знать об Alphabet: почему Уолл-стрит до сих пор ставит на падающую компанию

С начала года Alphabet, материнская компания Google, потеряла около 33% от своей цены. Хороший инфляционный отчет поддержал акции технологических компаний. Но удержится ли этот позитив и дальше, особенно на фоне серьезных проблем с финансами в самой компании? Как одна из крупнейших корпораций мира решает их, и не прошла ли эпоха крупнейшей поисковой системы — разбирался «Минфин».

Минфин снова поднял доходность ОВГЗ: текущий максимум — 19,25%

На аукционе 22 ноября Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 1,18 млрд грн, что меньше, чем на прошлой неделе — 5,01 млрд грн (в эквиваленте). Минфин также поднял доходность долгосрочных облигаций.

Повышение пенсий с 1 декабря. Кто и сколько будет получать (инфографика)

С 1 декабря 2022 года Пенсионный фонд Украины проведет плановые перерасчеты пенсий. Перерасчеты производятся автоматически без дополнительных обращений пенсионеров.

Мировая инфляция 2022: виды инфляции и как она работает (видео)

В этом видео финансовый аналитик Михаил Федоров расскажет, как работает инфляция, что такое официальная и не официальна инфляция и какой будет мировая инфляция 2022.

Доллар по 43 гривны и падение ВВП на 5%. Dragon Capital обновил прогноз на 2023 год

Инвестиционная компания Dragon Capital ухудшила прогноз падения реального ВВП Украины в этом году на 2 процентных пункта — до 32% и сохранила прогноз по его снижению в 2023 году еще на 5%.

Источник: МинФин