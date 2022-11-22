Французское агентство развития предоставит Украине льготный кредит до 100 миллионов евро

Французское агентство развития предоставит Украине кредит в размере до 100 млн. евро на льготных условиях для финансирования расходов общего фонда государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Фото: pixabay.com

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Подробности

Отмечается, что 18 ноября правительство приняло постановление «Об осуществлении государственных внешних заимствований в 2022 году путем привлечения кредита от Французского агентства развития», разработанное Минфином.

Французское агентство развития выступило с инициативой предоставить Украине кредит на льготных условиях в размере до 100 млн евро.

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Кабмин утвердил основные условия привлечения средств. Так, на сумму кредита начисляются проценты по ставке 1,04% годовых, окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет со дня заключения кредитного договора (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 5,5 года).

Источник: МинФин