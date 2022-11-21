Великобритания предоставит Украине пакет помощи на 50 миллионов фунтов

Великобритания предоставит новый пакет помощи на 50 млн фунтов стерлингов для укрепления противовоздушной обороны Украины. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, пишет «Бизнес.Цензор».

Фото: president.gov.ua

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Пакет помощи

«Пакет оборонной помощи стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов включает 125 зенитных орудий и технологии для противодействия смертоносным беспилотникам, поставленным Ираном, в том числе десятки радаров и средств радиоэлектронной борьбы с дронами. Это в дополнение к более чем 1000 новых зенитных ракет, о которых министры обороны объявил ранее в этом месяце», — говорится в сообщении.

Кроме того, премьер подтвердил выделение 12 млн фунтов стерлингов для Всемирной продовольственной программы и 4 млн фунтов стерлингов для Международной организации по миграции.

Финансирование поможет предоставить генераторы, жилье, ремонт водоснабжения и мобильные медицинские клиники.

Великобритания также посылает украинским войскам десятки тысяч зимних комплектов для экстремальных холодов.

Также отмечается, что, работая с правительством Украины, Великобритания определила первые восемь строительных проектов, которые будут поддерживаться UK Export Finance, и помогут восстановить критически важную инфраструктуру Украины и заложить основы для восстановления экономики.

Проекты включают шесть мостов и два жилых дома, в том числе жилой комплекс в Буче на 2250 жителей.

Источник: МинФин