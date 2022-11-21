Нафтогаз снова просит владельцев еврооблигаций об отсрочке выплат

НАК «Нафтогаз Украины» обратилась к владельцам еврооблигаций, срок погашения которых наступает в 2022 и 2026 годах, с предложением активизировать взаимодействие для поиска взаимоприемлемого решения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: finance.bigmir.net

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Заявление Нафтогаза

«Одним из наших ключевых приоритетов является возобновление доверия к Нафтогазу, в частности, среди наших инвесторов. Предложение вернуться к конструктивному диалогу — первый шаг к этому», — отметил председатель правления компании Алексей Чернышев.

В Нафтогазе отмечают, что компания назначила Lazard Frères SAS эксклюзивным финансовым советником и будет координировать процесс переговоров вместе с AEQUO и Freshfields Bruckhaus Deringer — юридическими советниками Нафтогаза.

Предыстория

В июле 2019 года Нафтогаз через Kondor Finance выпустила еврооблигации двумя траншами: транш, А номинальной стоимостью 600 млн евро со сроком погашения в июле 2024 года и В — $335 млн со сроком погашения в июле 2022 года.

В ноябре 2019 года Нафтогаз выпустил еврооблигации номинальной стоимостью $500 млн со сроком погашения в ноябре 2026 года также через Kondor Finance.

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26 июля 2022 года истек срок выплат Нафтогазом владельцам еврооблигаций, в то же время компания не смогла произвести выплаты.

В августе 2022 года Нафтогаз провел переговоры с держателями еврооблигаций, срок погашения которых наступает в июле 2024 года. 77% инвесторов согласились на предложение по отсрочке выплат на два года.

Однако инвесторы, являющиеся владельцами еврооблигаций со сроком погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года, не согласовали предложение Нафтогаза по отсрочке выплат.

Источник: МинФин