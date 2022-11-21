Банк Канады объявил о выпуске облигаций в поддержку Украины

Банк Канады (центральный банк страны) в пятницу анонсировал выпуск Облигаций суверенной поддержки Украины (Ukraine Sovereignty Bond), посредством которых канадцы смогут помочь с финансированием Киева. Об этом сообщает «Европейская правда».

Фото: depositphotos.com

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Что известно

«С целью предоставления канадцам возможности напрямую поддержать Украину правительство Канады объявило о выпуске Облигаций суверенной поддержки Украины. Пятилетние облигации на сумму $500 миллионов, деноминированные в канадских долларах, будут выпущены в конце ноября 2022 года», — говорится в сообщении регулятора.

Как пояснили в министерстве финансов Канады, граждане страны, которые примут участие в проекте Облигаций суверенной поддержки Украины, фактически приобретут обычные пятилетние облигации канадского правительства по примерно текущей ставке доходности 3,3%.

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«Проценты по облигациям будут выплачиваться дважды в год, 24 февраля и 24 августа, до погашения облигаций в 2027 году. Например, инвесторы, вложившие $1000 с доходностью 3,3%, будут получать $16,50 в феврале и августе каждый год до 2027 года», — объясняют в ведомстве.

Срок погашения Облигаций суверенной поддержки Украины настанет 24 августа 2027 — на День Независимости Украины. Тогда обладатели облигаций получат полную сумму своих первоначальных инвестиций.

Напомним, о выпуске специальных облигаций в поддержку Украины ранее объявил канадский премьер Джастин Трюдо.

Помощь Канады

По официальным данным, в 2022 году Канада выделила $2 миллиарда финансовой помощи Украине. Еще почти $1,5 миллиарда было выделено на военную помощь, а $320 миллионов — на гуманитарную помощь и иммиграционные мероприятия.

Источник: МинФин