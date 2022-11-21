А-Банк запустил web-версию новой платформы — «А-Бизнес»

А-Банк запустил web-версию новой платформы, в которой уже сейчас могут работать ФЛП — «А-Бизнес». Это web-версия для ФЛП и юридических лиц, которая также пригодится бухгалтерам, для удобной работы с клиентами-ФЛП. При этом для самих клиентов-ФЛП работает удобное приложение АBank24, в котором можно выполнять необходимые операции.

Какими функциями могут пользоваться клиенты в новой версии «А-Бизнес»?

Просмотр счетов, контроль их состояния и балансов;

просмотр выписки по счетам на экране и при необходимости — получение ее в виде файла;

быстрый перевод средств со счета на личную карту и платежи по реквизитам IBAN;

создание и использование шаблонов платежей;

предоставление доступа своему бухгалтеру (-ам).

Кстати, приятный бонус для бухгалтеров: под своим аккаунтом они могут работать с несколькими счетами ФЛП, по которым им был предоставлен доступ, одновременно, без перехода между аккаунтами.

«Данный функционал является базой, необходимой для работы каждого ФЛП, и это только первый шаг — мы планируем добавлять новые функции, возможности, которые пригодятся нашим клиентам для удобного и быстрого обслуживания клиентов. Также в конце года данная платформа будет доступна еще и для юрлиц», — сообщил руководитель направления малого и среднего бизнеса в А-Банке Александр Николенко.

Дополнительно к существующему функционалу «А-Бизнес» каждый клиент-ФЛП в А-Банке получает ряд преимуществ:

бесплатное открытие и обслуживание счетов;

возможность стать клиентом банка и пользоваться услугами удаленно, находясь в любой точке мира;

для работы и контроля собственных счетов не нужно устанавливать дополнительные программы, поэтому нет никаких требований к операционной системе или браузеру;

обновление информации о состоянии счетов в режиме онлайн;

круглосуточная служба поддержки для решения любого вопроса клиента;

Для того чтобы попробовать новые функции платформы А-Бизнес, необходимо:

иметь открытый счет ФЛП в А-Банке (для клиентов, еще не имеющих счета в клиент-банке, будет предоставлена ​​инструкция по его быстрому открытию в онлайне);

перейти по ссылке.

Об А-Банке

А-Банк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 1,6 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

За новостями А-Банка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Источник: МинФин