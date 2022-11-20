Украина с начала войны получила более $23 миллиарда международной помощи — Шмыгаль

Украина получила более $23 миллиарда международной финансовой помощи с начала полномасштабной войны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Фото: kmu.gov.ua

1

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Международная помощь

«Украина чувствует надежную поддержку мира в нашей борьбе за свободу и независимость. С начала полномасштабной войны мы получили более $23 млрд международной финансовой помощи. Из них $4,8 млрд от Европейского Союза и $8,5 млрд от Соединенных Штатов», — сказал он.

Шмыгаль добавил, что за эти средства финансируют критически важные бюджетные расходы. В частности, выплаты бюджетникам, пенсионерам, ВПЛ, получателям субсидий.

Читайте: Кабмин одобрил привлечение гранта в $4,5 миллиарда от МБРР и Международной ассоциации развития

«Во время визита в Киев исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заверил, что Украина на следующей неделе получит очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 2,5 млрд евро. И еще один на 500 млн евро — в декабре. Спасибо европейским партнерам за последовательную солидарность с Украиной», — добавил глава правительства.

Читайте: Первый транш из 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украина может получить уже в январе

Кроме того, глава правительства акцентировал, что в грядущем году поддержка стран-партнеров и международных финансовых институтов будет для нашего государства сверхважной.

«Рассчитываем в 2023 году на крупный пакет финансовой помощи Евросоюза в размере 18 млрд евро. Это покроет бюджетный дефицит по необходимым необоронительным расходам. Также ожидаем положительного решения Конгресса США о выделении $37,7 млрд. Это, в частности, прямая бюджетная поддержка, быстрое восстановление, энергетическая безопасность и расходы на другие цели», — сказал Шмыгаль.

Источник: МинФин