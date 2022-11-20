Маск восстановил известные аккаунты в Twitter и спросил, вернуть ли учетную запись Трампа

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск в пятницу, 18 ноября, возобновил несколько учетных записей и опубликовал опрос, возобновлять ли аккаунт экс-президента США Дональда Трампа.

Фото: detector.media

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«Восстановить бывшего президента Трампа», — спросил Маск и добавил два варианта ответа — да или нет.

Голосование продлится сутки. На момент написания новости за восстановление аккаунта политика выступает 52,5%, а 47,5% соответственно против.

В комментариях предприниматель написал латинское выражение Vox Populi, Vox Dei («голос народа — голос Бога»), которое часто употребляется на телевидении для обозначения опросов общественного мнения по различным актуальным вопросам.

Какие аккаунты восстановили

В Twitter возобновили аккаунты канадского психолога Джордана Петерсона, либерального комика Кэти Гриффин и сатирического сайта The Babylon Bee, приостановка работы которого вызвала интерес Илона Маска к платформе соцсетей.

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Новая политика Twitter

Маск заявил, что новая политика Twitter — это свобода слова, а не свобода досягаемости.

«Отрицательные и ненавистнические твиты будут максимально ограничены и демонетизированы, чтобы не было никакой рекламы или других доходов», — написал миллиардер.

Он отметил, что пользователи не смогут найти такие публикации, если не будут искать их специально. Маск подчеркнул, что речь идет только об отдельных публикациях, а не о целых учетных записях.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин