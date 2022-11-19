В Раде оценили прямой ущерб от ракетной атаки России 15 ноября

Ракетная атака России против Украины 15 ноября нанесла от 0,5 млрд до 1 млрд долларов США прямого ущерба украинской экономике. Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в эфире телемарафона «Единые новости», сообщает Укринформ.

Фото: slovoidilo.ua

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«По нашим подсчетам, атака 15-го числа (15 ноября, — ред.) привела к от половины до миллиарда долларов прямого ущерба экономике нашего государства», — отметил он.

Гетманцев напомнил, что Минэкономики скорректировало свой макропрогноз в сторону увеличения падения ВВП до 39% в октябре, подчеркнув, что в ноябре эти атаки не уменьшились, поэтому и падение, по мнению парламентария, продолжится.

В то же время он подчеркнул, что кроме прямых есть еще косвенные убытки, когда, в частности, предприятия не могут работать из-за отключения электроснабжения.

По его словам, общие потери экономики Украины от атак РФ будут «ощутимы».

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В то же время, Гетманцев заверил, что топливо для работы генераторов будет обеспечено в необходимом количестве.

Напомним

Россия 15 ноября осуществила массированный ракетный обстрел Украины, зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры и жилые дома. Украинские силы ПВО сбили более 70 ракет из более 90 запущенных РФ.

Источник: МинФин