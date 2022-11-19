Инвестор рассказал о катастрофической склонности к риску главы обанкротившейся криптобиржи FTX

Серьезные опасения касательно методов деятельности основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида появились еще до основания платформы. Об этом CNBC рассказал управляющий партнер Hack VC Александр Пак.

Фото: foxbusiness.com

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Подробности

Инвестор познакомился с Бэнкманом-Фридом в 2018 году. Предприниматель тогда искал внешнее финансирование для созданной им трейдинговой фирмы Alameda Research. Пак являлся сооснователем Dragonfly Capital — известной в криптоиндустрии венчурной компании с фондом на $100 млн.

Инвестор описал основателя Alameda и FTX как «невероятно умного и харизматичного». Он отметил, что был очарован Сэмом в течение первого месяца общения.

По словам Пака, он и его команда в течение примерно полугода встречались с Бэнкманом-Фридом более десяти раз. Но после тщательной проверки они все пришли к единому выводу, что у него большая склонность к рискам.

«Проведя с ним месяцы, мы поняли, что его склонность к риску была катастрофической. Посмотрели на это и увидели тревожные звоночки — риски для инвестиций слишком высокие», — заявил Пак.

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Одним из «красных флажков» для них стали обнаруженные в балансе Alameda нетипичные огромные убытки в размере $10 млн, причем за короткое время. Пак сказал, что они так и не смогли понять природу таких потерь: была ли это ошибка в трейдинге, серия промахов или мошенничество.

Еще одним тревожным предупреждением для инвестора стало то, что Бэнкман-Фрид скрывал существование биржи FTX. Он с командой обнаружил, что Alameda теряет значительные финансовые ресурсы на оплату платформы.

На соответствующий вопрос предприниматель ответил довольно небрежно, вспоминает инвестор: «Не помню, говорил ли вам, что у меня есть идея биржи. Поэтому, я трачу на нее большую часть своего времени, пренебрегая основным бизнесом».

Пак подчеркнул, что в целом для предполагаемых вложений вырисовывалась «картина огромного риска» — Бэнкман-Фрид по своему усмотрению раскрывал или нет большие объемы данных.

«Он никогда не показывал бухгалтерские книги Alameda какому-либо потенциальному инвестору — именно там происходило все плохое», — добавил инвестор.

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В опубликованном в августе 2020 года треде Бэнкман-Фрид изложил свою версию событий. Пак подтвердил, что предприниматель имел в виду обсуждаемую ими сделку.

«Они проявили интерес к Alameda и желание помочь в росте. Они разбирались в бизнесе. Alameda никогда не привлекала внешнего инвестора и это выглядело хорошей возможностью», — заявил основатель трейдинговой фирмы.

По словам Бэнкмана-Фрида, итоговое предложение инвесторов составило треть от оценки команды проекта, и она от него отказалась.

Пак сказал, что после срыва сделки Бэнкман-Фрид не допустил его участия в инвестициях в свои проекты. Он поделился историей с некоторыми коллегами по венчурному бизнесу, но не выносил ее на публику.

«Это было ясно четыре года назад — парень скрывал серьезные вещи и очень рисковал деньгами других людей. Теперь он, кажется, сделал то же самое в более грандиозных катастрофических масштабах», — добавил инвестор.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин