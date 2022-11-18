Финансы

В Финляндии конфисковали три частных российских самолета

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 18 ноября, 2022
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Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало три частных самолета, принадлежащих россиянам. Причиной этого решения является подозрение, что самолеты принадлежат или используются находящимися под санкциями лицами. Об этом сообщает Yle.

Фото: pixabay.com

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Кому принадлежат самолеты

По данным издания, конфискованные самолеты принадлежат российскому бизнесмену Сергею Грищенко, их эксплуатирует финская компания Polar Aviation Оy.

Подозрения могут основываться на связях Polar Aviation с олигархом Геннадием Тимченко, который внесен в списки санкций ЕС и США. Тимченко — гражданин Финляндии и России. В то же время, Polar Aviation отрицает связи с ним.

Компания отказалась предоставить финским властям списки пассажиров за 2021−2022 годы. В решении Управления по взысканию долгов говорится, что по первой просьбе финских властей компания ответила отказом, после повторной просьбы предоставила неполные списки.

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Три конфискованных самолета были внесены в реестр воздушных судов в Финляндии в августе 2021 года. С тех пор самолеты совершили сотни полетов, например, в Вену, Гамбург, Марокко, Италию и Дубай.

Всего с февраля 2022 Управление по взысканию долгов осуществило 187 санкционных изъятий и временных мер на сумму почти 200 млн евро.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 18 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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