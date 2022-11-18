В Финляндии конфисковали три частных российских самолета
Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало три частных самолета, принадлежащих россиянам. Причиной этого решения является подозрение, что самолеты принадлежат или используются находящимися под санкциями лицами. Об этом сообщает Yle.
Фото: pixabay.com
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Кому принадлежат самолеты
По данным издания, конфискованные самолеты принадлежат российскому бизнесмену Сергею Грищенко, их эксплуатирует финская компания Polar Aviation Оy.
Подозрения могут основываться на связях Polar Aviation с олигархом Геннадием Тимченко, который внесен в списки санкций ЕС и США. Тимченко — гражданин Финляндии и России. В то же время, Polar Aviation отрицает связи с ним.
Компания отказалась предоставить финским властям списки пассажиров за 2021−2022 годы. В решении Управления по взысканию долгов говорится, что по первой просьбе финских властей компания ответила отказом, после повторной просьбы предоставила неполные списки.
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Три конфискованных самолета были внесены в реестр воздушных судов в Финляндии в августе 2021 года. С тех пор самолеты совершили сотни полетов, например, в Вену, Гамбург, Марокко, Италию и Дубай.
Всего с февраля 2022 Управление по взысканию долгов осуществило 187 санкционных изъятий и временных мер на сумму почти 200 млн евро.
Источник: МинФин