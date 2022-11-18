Минцифры планирует запустить возможность заключать брак в метавселенной — Федоров

Минцифры работает над тем, чтобы Украина начала предоставлять услуги в метавселенной: рассматривается вариант запуска возможности жениться-развестись. Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал на Киевском международном экономическом форуме, сообщает ЭП.

Фото: root-nation.com

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Подробности

«У нас уже есть несколько MVP в направлении метавселенной (Minimum viable product — минимально жизнеспособный продукт), где мы хотим начать предоставлять услуги, и стать одной из первых стран мира, которая это делает. Мы уже работаем над первой услугой — у нас есть несколько вариантов — мы тестируем все: например, одной из услуг мы хотим запустить возможность жениться-развестись в метавселенной. Мы видим в этом потенциал», — заявил Федоров.

Напомним

Минфин писал о том, что MUFG, крупнейший банк Японии, планирует предоставлять финансовые услуги через метавселенную в 2023 году. Внутри метавселенной MUFG предложит клиентам почти полный список своих финансовых услуг.

Источник: МинФин