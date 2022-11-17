Корпорация «Биосфера» приобрела австрийский бренд Alufix и завод в Европе

Производитель товаров для дома, корпорация «Биосфера», завершает сделку по приобретению австрийской торговой марки Alufix. Компания также покупает один из заводов Alufix и четыре торговых представительства в европейских странах. Об этом Forbes сообщил СЕО и владелец «Биосферы» Андрей Здесенко.

Фото: cbt.ua

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Завод, соглашение о приобретении которого завершает «Биосфера», расположен в Румынии, в городе Фегераш. Производство занимает площадь 5000 кв. м, на которых расположены линии выпуска фольги и пищевой пленки.

Кредит

Чтобы профинансировать сделку, Биосфера привлекла кредит в европейском банке. Его название и сумму кредита Здесенко не раскрывает.

«Я давно присматривался к предприятиям за рубежом, рассматривал активы в Польше и Турции», — заявил он.

Приобретение — шанс для Биосферы выйти на международный рынок как полноценному игроку, а не производителю собственных торговых марок для супермаркетов.

По словам владельца «Биосферы», выход на иностранный рынок как никогда актуален — продажи внутри страны упали. Сбыт подгузников, выпускаемых «Биосферой», обрушился в несколько раз из-за того, что из Украины выехало много матерей с детьми.

Alufix

Alufix основана в Австрии в 1964 году. Ее специализация — производство фольги и мусорных пакетов для домохозяйств и HoReCa. Кроме этого, компания производит сопутствующие товары для кухни. В частности, алюминиевые контейнеры и аксессуары для гриля.

Компания в последнее время переживал не лучшие времена. Как писало австрийское издание Trend в марте 2022, Alufix пострадала от неудачной реструктуризации бизнеса и пандемии.

«Почти весь гостиничный, гастрономический и ресторанный бизнес — сегмент рынка, который особенно важен для Alufix, — столкнулся с массовыми ограничениями», — пишет Trend.

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Издание отмечало, что компания закрывается, однако профсоюз требовал у ее владельцев, австрийских фондов Simentum Management und Beteiligungs GmbH и Drott Holding и Drott, искать инвесторов.

Инвестиция в новое производство

Биосфера намерена серьезно инвестировать в новое производство. В частности, перевезти часть оборудования из Украины. В планах — увеличить выпуск на заводе в три раза, развернув линии по производству мусорных пакетов, влажных салфеток и кухонных губок. Предприятие должно возобновить работу в декабре 2022 года.

В выпуске продукции Alufix будут задействованы и украинские предприятия. Дешевле, чем в ЕС, производство повлияет на конкурентоспособность марки.

«Мы рассчитываем, что за счет нашего масштаба, эффекта трех заводов в Украине и более низкой себестоимости сможем дать более низкие цены, чем конкуренты», — заявил Здесенко.

Источник: МинФин