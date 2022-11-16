Ситуация критическая. У Зеленского сообщили о последствиях ударов по Украине

15 ноября российские военные нанесли массированную ракетную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Из-за попадания ситуация с энергосистемой является критической. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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«Российские террористы нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая», — говорится в сообщении.

По его словам, больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. Также в Киеве ситуация очень тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений.

«Укрэнерго» вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избежания аварий на оборудовании», — добавил Тимошенко.

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Как писал «Минфин», в Киеве и Киевской области из-за ракетных обстрелов со стороны РФ по распоряжению НЭК «Укрэнерго» вводятся экстренные отключения света.

В телеграм-каналах сообщается, что во Львове, Житомире, Ровно, Хмельницком и Харькове проблемы с поставкой электроэнергии из-за ракетных ударов России.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Энергетика

Источник: МинФин