Нацбанк отсудил у компании Бахматюка земельный участок в Карпатах

Хозяйственный суд города Киева 9 ноября удовлетворил иск Национального банка к ООО «Станиславская торговая компания» Олегу Бахматюку, разрешив принудительно продать имущество компании за долги. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Фото: forbes.ua

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Станиславская торговая компания была имущественным поручителем по стабилизационным кредитам банка «Финансовая инициатива».

В 2009 году Станиславская торговая компания заключила с НБУ договор ипотеки, в том числе на земельный участок площадью более 2 га в городе Яремче. Поскольку обязательства по кредитам не были исполнены, НБУ пошел в суд с целью обращения взыскания этого участка.

Компания попыталась избавиться от своих обязательств путем банкротства, но НБУ через суд заблокировал его.

Ранее НБУ удалось через суд взыскать со Станиславской торговой компании и продать на открытых торгах имущество на сумму 28,2 млн грн.

Источник: МинФин