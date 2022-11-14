Visa прекратила сотрудничество с FTX по выпуску дебетовых карт

Платежный гигант Visa отказался от партнерства с FTX после подачи биткоин-биржей заявления о банкротстве. Об этом пишетReuters.

Фото: block-chain24.com

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Что это значит

Решение предполагает прекращение анонсированного в январе выпуска дебетовых карт для резидентов США.

«Ситуация с FTX вызывает сожаление. Мы внимательно следим за развитием событий», — прокомментировал представитель компании.

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Ожидалось, что пользователи Visa FTX смогут рассчитываться картой по всему миру за счет своих биржевых балансов в цифровых валютах. Активы будут автоматически конвертироваться в необходимую сумму в фиате в момент оплаты.

В октябре платформа сообщила, что платежную карту поэтапно запустят в более чем 40 странах Латинской Америки, Европы и Азии.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что 12 ноября одна из крупнейших криптовалютных бирж FTX инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, а главный исполнительный директор компании Сэм Банкман-Фрид покинул свой пост.

Третья криптобиржа в мире

FTX еще недавно была третьей криптобиржей в мире. Ее крах начался со статьи на Coindesk о кризисе ликвидности, который вышел 2 ноября и вызвал побег инвесторов.

Новости о кризисе ликвидности на FTX, который в январе оценивался в $32 млрд с инвесторами, включая SoftBank и BlackRock, повлияли на котировки криптовалют по всему миру.

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Источник: МинФин