Скандальный эксглава Укрэксимбанка Мецгер стал новым руководителем госкомпании Укрфинжилье

Наблюдательный совет ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» (Укрфинжилье) 11 ноября назначил Евгения Мецгера главой правления. Об этом говорится в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Фото: detector.media

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Ранее Мецгер был председателем правления Укрэксимбанка, однако уволился с должности после скандала с нападением на журналистов.

Напомним

4 октября сотрудники Укрэксимбанка напали на журналистов программы «Схемы» во время записи интервью с главой банка Евгением Мецгером в его кабинете из-за не понравившихся ему вопросов. У журналистов отобрали камеры и удалили записанное видео.

Вопрос касался выданного банком кредита на $60 млн под залог спорного ТРЦ SkyMall фирмам малоизвестного бизнесмена, чья компания ведет деятельность на оккупированном Донбассе и платит налоги оккупационным властям.

Евгений Мецгер и пресс-служба Укрэксимбанка сначала отрицали факт нападения и обвиняли журналистов в провокации. Однако после того, как удалось восстановить видео нападения, Мецгер попросил отстранить его от исполнения обязанностей на время следствия и признал свою вину, объяснив произошедшее «эмоциональным всплеском». Впоследствии он все-таки подал в отставку.

В свою очередь прокуратура сообщила о подозрении Мецгеру и двум должностным лицам Укрэксимбанка по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. В сентябре суд назначил наказание Мецгеру в виде штрафа без лишения права занимать определенные должности.

Кто такой Евгений Мецгер

С марта 2020 по октябрь 2021 Евгений Мецгер занимал должность председателя правления государственного Укрэксимбанка.

С мая 2015 года он работал в Укргазбанке, с 25 октября 2016 года — в должности заместителя председателя правления.

В Укрэксимбанке Мецгер также работал в 2006—2015 годах, поднявшись на позицию начальника управления малого и среднего бизнеса.

Стоит отметить, что его жену Юлию Мецгер в 2019 году президент Владимир Зеленский назначил в наблюдательный совет Приватбанка.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин