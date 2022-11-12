Финансы

МТСБУ уплатило пострадавшим в ДТП более 68 миллионов за третий квартал

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 12 ноября, 2022
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По итогам третьего квартала 2022 года МТСБУ провело 1,4 тыс. шт. выплат из Фонда защиты пострадавших Бюро на общую сумму 68,3 млн грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выплат уменьшилось на 16,4%, сумма выплат при этом выросла на 12,8%. Об этом сообщает пресс-служба МТСБУ.

Фото: focus.ua

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Количество выплат

Наибольшее количество выплат было произведено за ущерб, причиненный владельцами необеспеченных транспортных средств (ставших виновниками ДТП, не имея действующего полиса ОСАГО), — 0,92 тыс. выплат на сумму 45,8 млн грн.

Количество выплат по этой статье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года осталось почти неизменным (+0,2%), а сумма выплат выросла на 14,5%. Удельный вес выплат за необеспеченные транспортные средства в общем количестве составляет около 70% как по количеству, так и по сумме.

Впервые за длительное время существенно уменьшилось количество выплат, произведенных за водителей льготных категорий — на 33,2% по количеству и на 4,2% по сумме. Удельный вес таких выплат составляет около 15%.

За июль-сентябрь МТСБУ выплатило почти 2,4 млн грн по обязательствам по ОСАГО страховщиков, признанным банкротами. Эта сумма на 70% меньше, чем за соответствующий период в прошлом году, за счет сокращения количества таких компаний.

По обязательствам компаний, прекративших деятельность на рынке ОСАГО, но еще не признанных банкротами в установленном законодательством порядке, произведены выплаты путем возврата базового гарантийного взноса таких страховщиков в фонд МТСБУ на сумму 9 млн грн.

Минимальными остаются выплаты за ущерб, причиненный неустановленным транспортным средством (0,8 млн грн).

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«Уменьшение количества выплат из гарантийных фондов Бюро в целом соответствует сокращению сегмента ОСАГО в результате войны. При этом мы видим, что средний размер регламентной выплаты вырос, что может свидетельствовать как о большей тяжести ДТП (МВД сейчас не придает актуальной статистики аварийности), так и о росте затрат на восстановление авто вследствие инфляции и девальвации национальной валюты», — заявил генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 12 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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