МТСБУ уплатило пострадавшим в ДТП более 68 миллионов за третий квартал

По итогам третьего квартала 2022 года МТСБУ провело 1,4 тыс. шт. выплат из Фонда защиты пострадавших Бюро на общую сумму 68,3 млн грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выплат уменьшилось на 16,4%, сумма выплат при этом выросла на 12,8%. Об этом сообщает пресс-служба МТСБУ.

Фото: focus.ua

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Количество выплат

Наибольшее количество выплат было произведено за ущерб, причиненный владельцами необеспеченных транспортных средств (ставших виновниками ДТП, не имея действующего полиса ОСАГО), — 0,92 тыс. выплат на сумму 45,8 млн грн.

Количество выплат по этой статье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года осталось почти неизменным (+0,2%), а сумма выплат выросла на 14,5%. Удельный вес выплат за необеспеченные транспортные средства в общем количестве составляет около 70% как по количеству, так и по сумме.

Впервые за длительное время существенно уменьшилось количество выплат, произведенных за водителей льготных категорий — на 33,2% по количеству и на 4,2% по сумме. Удельный вес таких выплат составляет около 15%.

За июль-сентябрь МТСБУ выплатило почти 2,4 млн грн по обязательствам по ОСАГО страховщиков, признанным банкротами. Эта сумма на 70% меньше, чем за соответствующий период в прошлом году, за счет сокращения количества таких компаний.

По обязательствам компаний, прекративших деятельность на рынке ОСАГО, но еще не признанных банкротами в установленном законодательством порядке, произведены выплаты путем возврата базового гарантийного взноса таких страховщиков в фонд МТСБУ на сумму 9 млн грн.

Минимальными остаются выплаты за ущерб, причиненный неустановленным транспортным средством (0,8 млн грн).

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«Уменьшение количества выплат из гарантийных фондов Бюро в целом соответствует сокращению сегмента ОСАГО в результате войны. При этом мы видим, что средний размер регламентной выплаты вырос, что может свидетельствовать как о большей тяжести ДТП (МВД сейчас не придает актуальной статистики аварийности), так и о росте затрат на восстановление авто вследствие инфляции и девальвации национальной валюты», — заявил генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

Источник: МинФин