Инфляция в Германии обновила исторический рекорд

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре увеличились на 11,6% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis), сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: pixabay.com

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Подробности

Темпы инфляции ускорились по сравнению с 10,9% в сентябре и обновили исторический максимум. В ежемесячном исчислении цены выросли на 1,1% после скачка на 2,2% в сентябре.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в октябре повысились на 10,4% в годовом исчислении и на 0,9% в помесячном.

«Уровень инфляции достиг нового максимума в истории объединенной Германии. Основной причиной высокой инфляции по-прежнему остается резкий рост цен на энергоносители. Но мы также наблюдаем рост цен на многие другие товары и услуги. Рост цен на продукты питания сейчас особенно заметен для потребителей», — отметил глава Destatis Георг Тиль.

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Рост цен

Цены на энергоносители за год выросли на 43%. В том числе электроэнергия подорожала на 55%, а цены на природный газ выросли более чем вдвое. Продукты питания подорожали на 20,3% (в сентябре — на 18,7%), в том числе молочные продукты и яйца подорожали на 28,9%, овощи — на 23,1%, хлеб и крупы — на 19,8% .

Без учета продуктов питания и топлива, потребительские цены в Германии увеличились на 5% год к году.

Источник: МинФин