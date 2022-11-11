Состояния богатейших миллиардеров Китая снизились на 40% за год

Совокупное состояние 100 богатейших бизнесменов Китая в рейтинге Forbes за год уменьшилось на 39% — до $907,1 млрд. В прошлом году их коллективный капитал оценивался в $1,48 млрд. Об этом пишет Forbes.

Фото: depositphotos.com

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Потери миллиардеров

Это самое значительное падение состояний китайских миллиардеров более чем за 20 лет, отмечает Forbes.

Капиталы выросли всего у двух бизнесменов, 79 миллиардеров стали беднее.

«Прошедший год был одним из самых трудных для Китая за последние десятилетия. Богатство 100 богатейших в нашем списке сократилось значительно по любым меркам», — отметил составитель рейтинга богатейших китайцев Рассел Фланнери.

Состояния миллиардеров Китая уменьшились на фоне давления властей на IT-сферу, повсеместных локдаунов из-за политики нулевой терпимости к covid-19, замедления экономического роста и падения юаня к доллару на 12%, отмечает американский Forbes.

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С момента публикации китайского рейтинга Forbes 2021 года фондовый индекс материкового Китая CSI 300 снизился более чем на 25%, а гонконгский индекс Hang Seng — на 41%.

На фоне повышенного внимания властей КНР к технологической сфере состояние Лэй Цзюня, главы одного их крупнейших в мире производителей смартфонов Xiaomi, сократилось более чем вдвое — с $17,9 млрд в 2021 году до $7,6 млрд в 2022-м.

Состояние председателя совета директоров гиганта электронной коммерции JD.com Ричарда Лю упало до $8,3 млрд с $17,6 млрд в прошлом году.

Уберечься не смог и основатель Alibaba Джек Ма: состояние миллиардера сократилось почти вдвое — с $41,5 млрд в прошлом году до $20,6 млрд в текущем. Несмотря на это, Ма сохранил пятое место в рейтинге.

Некоторые миллиардеры, впрочем, оказались устойчивее других. В первую очередь это касается предпринимателей в зеленых сферах, например в производстве электромобилей или солнечной энергетике, отметил Фланнери.

Состояние Цзиня Баофана, основателя и главы JA Solar Technology, выросло на 16% — с $8,95 млрд до $10,4 млрд. А капитал Гао Цзифаня из Trina Solar достиг $7,3 млрд — против $7,16 млрд в прошлогоднем рейтинге.

Одним из новичков в списке 2022 года стал Крис Сюй, основатель одежного онлайн-ретейлера Shein.

В апреле его компания, по данным источников, привлекла $1 млрд от американской частной инвесткомпании General Atlantic и других инвесторов при оценке в $100 млрд. Это больше совокупной рыночной стоимости двух других крупных продавцов одежды, Zara и H&M, отмечает американский Forbes. Сюй занял 25-е место в рейтинге с состоянием $10 млрд.

Первую строчку в списке богатейших китайцев, как и в прошлом году, занял Чжун Шаньшань, председатель совета директоров крупнейшего в Китае поставщика бутилированной воды Nongfu Spring. Его капитал оценивается в $62,3 млрд.

Чжан Имин, основатель ByteDance, остался на втором месте с состоянием $49,5 млрд, что на $9,9 млрд меньше, чем в прошлом году.

Робин Цзэн, председатель совета директоров крупнейшего в мире производителя батарей для электромобилей CATL, оставил за собой третью строку. Его состояние оценили в $28,9 млрд, что на 43% меньше, чем в прошлом году.

Источник: МинФин