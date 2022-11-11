НБУ прокомментировал уровень инфляции в октябре

В октябре 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 26,6% (с 24,6% в сентябре). В месячном исчислении цены выросли на 2,5%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Госстатом. Фактические темпы роста цен соответствовали траектории базового прогноза НБУ, опубликованному в Инфляционном отчете за октябрь 2022 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: gmk.center

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Основные причины ускорения инфляции

Основной причиной ускорения инфляции остаются прямые последствия полномасштабной войны России против Украины. Среди них:

нарушение производства и цепей снабжения,

рост производственных издержек бизнеса,

ситуативное увеличение спроса на отдельные товары и услуги,

а также понижение предложения товаров.

Влияли цены и косвенные последствия войны: курсовые эффекты и ухудшение ожиданий населения и бизнеса.

По данным НБУ, инфляционное давление в условиях войны ожидаемо усиливается. Однако инфляция остается контролируемой, а текущая динамика соответствует траектории прогноза Национального банка. Последний предусматривает рост инфляции до 30% в конце этого года и ее замедление в 2023 году.

«Для сохранения контроля за инфляционными процессами Национальный банк удерживает учетную ставку на уровне 25% и прогнозирует ее сохранение на текущем уровне еще длительное время. Это нужно для обеспечения привлекательности гривневых активов, уменьшения давления на валютном рынке, сбалансирования ожиданий и снижения инфляции в последующие годы», — заявил НБУ.

Базовая инфляция в годовом исчислении ожидаемо ускорилась до 21,5% с 20,4% в сентябре

Рост цен на обработанные продовольственные товары ускорился до 27,2% г/г. Быстрее дорожали мясные продукты, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и соусы в результате увеличения производственных затрат бизнеса из-за более высокой стоимости сырья, энергии и логистики.

Ускорился рост цен на сухофрукты, рыбные продукты, оливковое и подсолнечное масло и производные последнего (майонезы, маргарины, спреды) на фоне последующего переноса на цены изменения курса гривны.

Учитывая существенное расширение экспорта молочной продукции из Украины, увеличилась стоимость масла и сыров на внутреннем рынке. Цены на непродовольственные товары также росли более высокими темпами (на 19,9% г/г) под влиянием исчерпания запасов импортной продукции (закупленных по более низкому курсу), эффектов переноса скорректированного курса гривны и ухудшения ожиданий.

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В частности, ускорилось удорожание одежды и обуви, товаров для дома (посуды, мебели, домашнего текстиля, бытовой техники и химии), электроники, авто, товаров личного ухода и товаров для ремонта.

В связи с повышенным спросом, усиленным обстрелами энергетических объектов, возросла стоимость обогревателей, плит и других товаров, связанных с резервным питанием и обеспечением тепла.

Темпы роста стоимости услуг не изменились (15,7% г/г). С одной стороны, медленнее дорожали телекоммуникационные услуги, страхование автомобилей, а также услуги маникюра, кинотеатров, по управлению многоквартирными домами и установка металлопластиковых окон. Кроме того, на фоне более высокого спроса быстрее росла стоимость медицины, услуг химической чистки, ремонта, гостиниц и ресторанов.

Стремительно ускорился рост цен на сырые продукты питания (до 47,1% г/г)

Самый весомый вклад в такую динамику имело существенное удорожание яиц. Это объясняется уничтожением птицефабрик, ростом производственных затрат и нарушением технологических цепей производства яиц в начале войны, текущими проблемами с энергоснабжением, а также уменьшением поголовья кур на выращивании у домохозяйств, в том числе из-за миграции населения.

Высшими темпами росли цены на фрукты, прежде всего импортные, из-за курсовых эффектов, усложненной логистики и увеличения их стоимости на мировых рынках. Скорее дорожала и свинина, учитывая ограниченное предложение живца свиней и перебои с электроснабжением.

В результате повышения стоимости энергоносителей и более медленных по сравнению с прошлым годом темпов сбора сахарной свеклы ускорился рост цен на сахар.

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В то же время рост стоимости муки, гречихи и других круп замедлился под влиянием лучших, чем ожидалось, урожаев. Замедлилось и подорожание овощей, в первую очередь борщового набора, благодаря расширению предложения из центральных и северных областей.

Рост административно регулируемых цен остался на уровне предыдущего месяца (14,6% г/г)

Мораторий на повышение тарифов на природный газ и тепловую энергию для населения и дальше сдерживал административную инфляцию. Темпы роста цен на табачные изделия также не изменились по сравнению с предыдущим месяцем из-за усиления конкуренции со стороны нелегальной продукции.

Кроме того, замедлялся рост стоимости транспортных услуг, учитывая стабилизацию цен на топливо. В то же время, еще больше дорожали алкогольные напитки на фоне роста производственных затрат (на энергию, сырье и тару). Возросла также стоимость дров из-за увеличения спроса на альтернативные виды топлива в результате обстрелов энергетической инфраструктуры.

Темпы роста цен на горючее снизились (до 61,9% г/г)

Это объясняется замедлением подорожания нефти в годовом исчислении, а также налаживанием поставок через границы с европейскими странами.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин