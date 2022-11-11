McDonald’s уходит с рынка Беларуси

Американская компания McDonald's решила покинуть рынок Белоруссии. При этом рестораны быстрого питания продолжат работать под российской маркой «Вкусно — и точка». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: pixabay.com

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Подробности

«Рестораны быстрого обслуживания McDonald's под управлением Унитарного предприятия «КСБ Виктори Рестораны» в течение нескольких недель продолжат работу под брендом «Вкусно — и точка», — говорится в сообщении.

При этом компания обещает сберечь все рабочие места. Точную дату начала работы под новым брендом объявят позже.

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Тем временем McDonald's продолжает возобновлять работу своих ресторанов в Украине. С 11 ноября открываются два заведения в Черкассах — на ул. Смелянской, 31 и по ул. Шевченко, 208/1.

Рестораны будут работать с 09:00 до 21:00 и будут закрываться при объявлении воздушной тревоги. Заведения возобновляют работу ориентировочно через час после отмены тревоги: это время требуется на включение и настройку оборудования и подготовки работников к работе.

Также рестораны не работают при отключении электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.

В настоящее время в Украине работает 56 ресторанов McDonald's.

Источник: МинФин