Европарламент одобрил соглашение об упрощении автоперевозок между Украиной и ЕС

Европейский парламент одобрил соглашения ЕС с Украиной и Молдовой об упрощении трансграничной перевозки грузов. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Фото: pixabay.com

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Два новых соглашения ЕС об автомобильном транспорте являются частью ответа ЕС на сбои в транспортных секторах Украины и Молдовы, вызванные вторжением РФ в Украину.

«Поскольку украинское воздушное пространство было закрыто для гражданских перевозок, а морской экспорт сильно ограничен, Украине необходимо найти альтернативные пути автомобильного транспорта для экспорта своих запасов зерна, топлива, продовольствия и других соответствующих товаров. Так же страдает Молдова, требующая альтернативных транзитных маршрутов через ЕС и помощи в транзите украинских товаров через свою территорию», — говорится в сообщении.

Соглашения заменят существующие двусторонние транспортные соглашения со странами ЕС. Они временно облегчают автомобильные грузовые перевозки, позволяя перевозчикам Украины, Молдовы и ЕС осуществлять транзит через друг друга и работать между ними без соответствующих разрешений.

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Кроме того, соглашение между Украиной и ЕС позволит украинским водителям продолжать использовать существующие украинские водительские удостоверения и сертификаты о профессиональной компетентности для вождения в ЕС без необходимости иметь международное водительское удостоверение.

Оба соглашения временно действуют с 29 июня 2022 года. После решения парламента соглашения также нуждаются в официальном утверждении Советом Е С.

Источник: МинФин