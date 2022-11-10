Успеет ли поставщик Apple подготовиться к праздникам

Компания Foxconn, которая является одним из крупнейших поставщиков Apple, сообщила, что в этом квартале ожидает снижения выручки от смартфонов и корректирует производство, чтобы уменьшить влияние коронавирусных ограничений на производство айфонов в предпраздничный период, передает LBLV.

В последнее время СМИ часто упоминали Foxconn в контексте жестких ограничений на заводе в Чжэнчжоу из-за распространения коронавируса. На этом предприятии работает около 200 тысяч человек. Председатель компании Лю Янг-уэй сообщил, что будут приложены все усилия, чтобы скорректировать производственные мощности и объемы в предновогодний период. Также он отметил, что Foxconn работает с правительством, чтобы возобновить привычные темпы производства как можно быстрее.

На днях в компании сообщили, что продолжат производство в Чжэнчжоу в рамках системы «замкнутого цикла», где сотрудники живут и работают в месте, изолированном от всего мира. При этом в Reuters указывают на случаи, когда сотрудники сбегали с фабрики из-за жесткого контроля и ограничения передвижения в условиях карантина. Также говорилось о нехватке еды и медикаментов.

Если просадки в производстве сохранятся, могут быть задержки с поставкой продукции Apple в предпраздничный период, который является пиковым для тайваньских компаний.

Что касается финансовых показателей, прибыль Foxconn в третьем квартале увеличилась на 5% до 38,8 миллиарда таиландских долларов. Аналитики прогнозировали, что показатель поднимется до 41,3 миллиарда таиландских долларов.

В компании также отметили, что планируют пересмотреть прогноз на 4 квартал в сторону снижения. При этом, согласно прогнозу, выручка останется неизменной.

Foxconn заявила, что ожидает небольшого снижения выручки в четвертом квартале по сравнению с прошлым годом для своего бизнеса умной бытовой электроники, включая смартфоны, и значительного роста для облачных и сетевых продуктов.

Перед публикацией отчетности акции Foxconn снизились на 2%. Капитализация компании составляет 43,6 миллиарда долларов.

Неутешительные доходы Foxconn приходятся на то время, когда инвесторы обеспокоены замедлением спроса на технологии из-за высокой инфляции и обострением проблем с глобальной цепочкой поставок, отчасти из-за политики Китая в отношении COVID, сообщают в LBLV.

Александер Дубинский, аналитик LBLV

Источник: МинФин