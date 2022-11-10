Россия не смогла договориться с Индией о торговле нефтью в обход доллара

Россия не смогла договориться с Индией о торговле нефтью в обход доллара. Об этом пишет индийское издание Economic Times со ссылкой на местных чиновников и представителей нефтяной отрасли.

Фото: ukrinform.ua

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Что известно

Как пишет Лига, летом российские чиновники предлагали индийским НПЗ оплачивать нефть рублями — по тому же механизму, который Россия пыталась навязать европейским странам. Получив отказ от Индии, Москва предложила альтернативу евро или дирхам ОАЭ.

В Индии холодно отнеслись к такой идее. «Если нужно заменить доллар, это должна быть рупия. Почему мы должны укреплять евро или дирхам?» — заявил изданию один из собеседников.

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Встречное предложение Индии с переходом на оплату в рупиях отклонила уже сама Россия.

«Поскольку наш экспорт в Россию слишком мал по сравнению с нашим импортом, у поставщиков будет много рупий, и они не уверены, что с этим будут делать», — цитирует издание другого собеседника.

Как следствие, индийские нефтепереработчики по-прежнему продолжают покупать нефть за доллары.

Источник: МинФин