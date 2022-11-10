Финансы

Переселенцам уже выплатили 42 миллиарда — Верещук

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 10 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения

В общей сложности на выплаты внутренне перемещенным лицам уже направлено более 42 млрд грн. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Правительственный портал.

Фото: slovoidilo.ua

Материалы по теме

0

► Подписывайтесь на страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Она напомнила, что ежемесячное государственное пособие на проживание лицам с инвалидностью и детям составляет 3 тыс. грн, для остальных ВПЛ — 2 тыс. грн.

В то же время Верещук признала, что переселенцы жалуются на задержку выплат. Ввиду семейных обстоятельств они часто не успевают самостоятельно выполнить все необходимые действия, поэтому им необходимо пойти навстречу.

Читайте также: Период для подачи повторных заявок на выплаты ВПЛ продлен до 1 декабря

«Я обращаюсь к областным военным администрациям и призываю подключиться к этому процессу. А именно: провести соответствующую работу по ВПЛ — выявить тех, у кого есть проблемы с начислением и выплатами, составить списки и передать нам. Мы поможем решить это централизованно», — призвала Верещук.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 10 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Украина начала отбор газа из хранилищ. Это самое позднее начало отбора за десятилетие

24 часа ago

Кабмин отменил налоги на ввоз генераторов и обогревателей

1 день ago

Китайский конкурент Tesla запустит новый бренд электрокаров премиум-класса в 2023 году

1 день ago

Украинцам в Литве при замене водительского удостоверения не надо будет сдавать экзамен

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button