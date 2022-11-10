Переселенцам уже выплатили 42 миллиарда — Верещук

В общей сложности на выплаты внутренне перемещенным лицам уже направлено более 42 млрд грн. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Правительственный портал.

Фото: slovoidilo.ua

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Подробности

Она напомнила, что ежемесячное государственное пособие на проживание лицам с инвалидностью и детям составляет 3 тыс. грн, для остальных ВПЛ — 2 тыс. грн.

В то же время Верещук признала, что переселенцы жалуются на задержку выплат. Ввиду семейных обстоятельств они часто не успевают самостоятельно выполнить все необходимые действия, поэтому им необходимо пойти навстречу.

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«Я обращаюсь к областным военным администрациям и призываю подключиться к этому процессу. А именно: провести соответствующую работу по ВПЛ — выявить тех, у кого есть проблемы с начислением и выплатами, составить списки и передать нам. Мы поможем решить это централизованно», — призвала Верещук.

Источник: МинФин