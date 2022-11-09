Китайский конкурент Tesla запустит новый бренд электрокаров премиум-класса в 2023 году

Китайский гигант электромобилей BYD в первом квартале 2023 планирует запустить новый премиальный бренд под названием Yangwang, а его первой моделью станет внедорожник. Об этом пишет Reuters .

Фото: reuters.com

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Новый бренд

Автомобили, выпускаемые под новым брендом, будут стоить от 800 000 до 1,5 млн юаней (от $110 287 до $206 763), добавили в BYD.

Исключив бензиновые автомобили из ассортимента продукции в этом году, BYD смогла получить выгоду из ряда стимулов для электромобилей, предложенных китайским центральным правительством и местными органами власти.

Автопроизводитель, производящий как чисто электрические, так и гибридные автомобили, возглавил продажи электромобилей на крупнейшем в мире автомобильном рынке: за первые 10 месяцев этого года продажи выросли более чем втрое до 1,4 млн единиц, как показывают документы компании.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что китайский производитель электромобилей BYD планирует выход на европейский авторынок, несмотря на давление со стороны потенциальной продажи акций компании Уорреном Баффетом.

В июне BYD вошла в тройку крупнейших по капитализации автоконцернов мира после Tesla и Toyota.

Читайте: BYD вошла в тройку крупнейших по капитализации автоконцернов мира

В сентябре объем продаж аккумуляторов группы превысил показатели южнокорейской LG Energy Solution, являющейся вторым по величине поставщиком аккумуляторов для электромобилей в мире после китайской CATL.

С февраля 2022 г. BYD прекратила выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и полностью перешла на производство электрических и гибридных автомобилей.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Tesla

Транспорт

Источник: МинФин