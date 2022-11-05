США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 миллионов

Министерство обороны США объявило о выделении около $400 млн дополнительной помощи Украине в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

Фото: pixabay.com

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Новый пакет помощи

В частности, новый пакет помощи США включает:

финансирование модернизации ракет противовоздушной обороны HAWK для включения в будущие пакеты в рамках PDA;

45 обновленных танков Т-72Б с усовершенствованной оптикой, средствами связи и бронированием;

1100 тактических беспилотных летательных комплексов Phoenix Ghost;

40 бронированных речных катеров;

финансирование модернизации 250 бронированных машин безопасности M1117;

тактические защищенные системы связи и системы наблюдения;

финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

«Учитывая неустанные и жестокие воздушные атаки России на украинскую гражданскую критическую инфраструктуру, дополнительные средства противовоздушной обороны критически важны. Финансирование модернизации ракет HAWK дополнит недавнее обязательство Испании пусковыми установками HAWK помочь Украине противостоять этой угрозе», — говорится.

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В свою очередь капитально отремонтированные входящие в этот пакет танки Т-72Б являются частью трехсторонней скоординированной работы с Нидерландами и Чешской Республикой.

В отличие от Presidential Drawdown Authority (PDA), которое Министерство обороны США использовало для быстрой доставки в Украину вооружений из собственных запасов, USAI предусматривает закупку у производителей.

В Минобороны отмечают, что в общей сложности США выделили более $18,9 млрд на помощь безопасности Украины с начала правления администрации Байдена. С 2014 года США выделили свыше $21 млрд на помощь безопасности Украины и свыше $18,2 млрд с 24 февраля 2022 года.

Источник: МинФин