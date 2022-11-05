Курс валют на вечер 4 ноября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Курс евро вырос на 59 копеек в покупке и на 60 копеек в продаже.

Фото: pixabay.com

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Валюта Открытие 4 ноября Закрытие 4 ноября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 35,70/36,05 36,29/36,65 59/60

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,00−40,50 грн. Евро покупают за 38,70 грн, а продают за 39,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,28−40,50, евро — 39,05−39,35 грн.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин