Финансы

Курс валют на вечер 4 ноября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута agoОбновлено: 5 ноября, 2022
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К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Курс евро вырос на 59 копеек в покупке и на 60 копеек в продаже.

Фото: pixabay.com

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Валюта

Открытие 4 ноября

Закрытие 4 ноября

Изменения

доллар

36,56/36,93

36,56/36,93

0/0

евро

35,70/36,05

36,29/36,65

59/60

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,00−40,50 грн. Евро покупают за 38,70 грн, а продают за 39,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,28−40,50, евро — 39,05−39,35 грн.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута agoОбновлено: 5 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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