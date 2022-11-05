Финансы

Кабмин сменил главу Госаудитслужбы

Photo of Admin Admin Send an email 30 секунд agoОбновлено: 5 ноября, 2022
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Кабинет министров на заседании в пятницу, 4 ноября, уволил главу Государственной аудиторской службы Геннадия Плиса и назначил на этот пост Аллу Басалаеву. Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук рассказал в Telegram.

Фото: hsa.org.ua

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Кто такая Анна Басалаева

  • В 2018—2019 годах являлась членом Центральной избирательной комиссии от партии «Возрождение».
  • С 2012 года работала судьей Дарницкого районного суда Киева.
  • В 2005—2012 годах был юристом ЦИК.
  • В 2002—2005 годах работала налоговым инспектором.

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Напомним

В апреле 2021 года Кабинет министров назначил Геннадия Плиса главой Госаудитслужбы сроком на пять лет. До этого Плис возглавлял Госаудитслужбу с апреля 2020 года, он был назначен на должность по контракту о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Ранее он с сентября 2019 года работал заместителем министра финансов, в 2017—2019 годах являлся директором Департамента по вопросам региональной политики Секретариата правительства, заместителем государственного секретаря Кабмина.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 30 секунд agoОбновлено: 5 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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