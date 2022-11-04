Финансы

Рада приняла закон о защите финансовой системы Украины от действий России

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 4 ноября, 2022
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Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8008 по защите финансовой системы Украины от действий РФ, осуществляющей вооруженную агрессию против нашей страны. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Фото: sprotyv.in.ua

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Подробности

Документ поддержали 316 народных депутатов.

По словам Железняка, законопроектом, в частности, предусмотрено:

  • недопущение к управлению и управлению субъектами первичного денежного мониторинга лиц, являющихся гражданами РФ;
  • расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами РФ, и/или деятельность, связанная с ней;
  • установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с РФ.

Железняк также отметил, что были поддержаны правки 16,19 и 22, которыми сократили срок статуса ПЭП (политически значимые лица — Politically Exposed Persons) с пожизненного до 3 лет после должности.

«Ко второму чтению убрали правку, что к высокому риску деловых отношений относят лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)», — добавил нардеп.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 4 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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