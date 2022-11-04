IT армия Украины получила доступ к сетям ЦБ РФ
Украинские хакеры получили доступ в сети Центрального банка РФ и выложили в открытый доступ первые 27 тысяч файлов. Об этом сообщает представительство IT ARMY of Ukraine в Telegram. Этот пост также обнародовал у себя глава Минцифры Михаил Федоров.
Фото: gordonua.com
3
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Подробности
Отмечается, что украинские хакеры получили «много интересного» о персонале, специализированные автоматизированные банковские системы, их исходные файлы, принципы их взаимодействия, системы КЗИ и другие материалы, циркулирующие в сетях ЦБ РФ и анализируемые украинскими специалистами.
Ознакомиться с файлами ЦБ РФ можно по ссылке .
«Если Ц Б не может обеспечить собственную киберзащиту, то как она сможет защитить стабильность рубля?» — отметили хакеры.
Напомним
Ранее Минфин писал, что ЦБ РФ утверждает, что объявленная Путиным мобилизация ударила по российской экономике.
Источник: МинФин