IT армия Украины получила доступ к сетям ЦБ РФ

Украинские хакеры получили доступ в сети Центрального банка РФ и выложили в открытый доступ первые 27 тысяч файлов. Об этом сообщает представительство IT ARMY of Ukraine в Telegram. Этот пост также обнародовал у себя глава Минцифры Михаил Федоров.

Фото: gordonua.com

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Подробности

Отмечается, что украинские хакеры получили «много интересного» о персонале, специализированные автоматизированные банковские системы, их исходные файлы, принципы их взаимодействия, системы КЗИ и другие материалы, циркулирующие в сетях ЦБ РФ и анализируемые украинскими специалистами.

Ознакомиться с файлами ЦБ РФ можно по ссылке .

«Если Ц Б не может обеспечить собственную киберзащиту, то как она сможет защитить стабильность рубля?» — отметили хакеры.

Напомним

Ранее Минфин писал, что ЦБ РФ утверждает, что объявленная Путиным мобилизация ударила по российской экономике.

Источник: МинФин