Главное за неделю: Валютные депозиты, бюджет-2023, налог для обменников и угроза закрытия банков

Михаил Ребрик о новых валютных депозитах: это выгоднее, чем покупка стейблкоинов

С 21 октября НБУ разрешил украинцам покупать валюту по 36,6 грн/$ для размещения на депозите и дальнейшей ее конвертацией в гривну по истечении срока вклада. О первых результатах использования этого инструмента, рисках и выгодах для вкладчиков в интервью «Минфину» рассказал Михаил Ребрик, начальник Управления монетарной политики НБУ.

Бывшего главу Минрегиона Чернышова назначили председателем правления Нафтогаза — СМИ (обновлено)

В среду, 3 ноября, Кабинет Министров назначил Алексея Чернышова на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Рада приняла закон о бронировании работников от мобилизации

Верховная Рада 4 ноября приняла в целом правительственный законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время. В частности, документ уточняет категории военнообязанных, подлежащих бронированию. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Украина в этом году не получит от ЕС финальные 3 миллиарда евро макрофинансовой помощи — СМИ

В 2022 году Украина, скорее всего, не получит последние 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи от ЕС объемом 9 млрд евро. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники.

Из-за войны могут закрыться 10−15 банков: кого точно спасет государство

Война спровоцировала массовые кредитные неплатежи и рост проблемного портфеля. Очень скоро это станет ключевой проблемой для украинской банковской системы. Финансисты уже заговорили о закрытии более десятка банков и снова поднимают тему создания «плохого банка», который бы взял на себя кредитные невозвраты. «Минфин» обсудил эту тему с Нацбанком, Фондом гарантирования вкладов физлиц и банковским сообществом.

Рада приняла бюджет-2023: основные показатели

Верховная Рада в четверг, 3 ноября, приняла закон о государственном бюджете Украины на 2023 год. Документ в общей сложности поддержали 295 депутатов.

Рада ввела авансовый налог для валютных обменников

3 ноября Верховная рада приняла в целом законопроект № 7655 об обязанности по уплате фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за каждый обменный пункт валют.

Что будет с евро и когда он перестанет проседать. Прогноз курса валют (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: Прогноз курса валют на ноябрь 2022 г. и события, которые могут повлиять на его формирование. Прогноз курса доллара и евро на период с 3 по 9 ноября.

ФРС повысила ставку до самого высокого уровня с 2008 года

ФРС США повысил диапазон базовой ставки (процент, под который коммерческие банки в США кредитуют друг друга на короткие сроки) до 3,75−4% годовых. Это самый высокий уровень с 2008 года и четвертое подряд повышение на 75 базисных пунктов. Последний раз американский регулятор действовал так агрессивно в 1980-х годах.

Как Европа переживет зиму. Новая экономическая модель мира. Инвестиции в Украине (видео)

В этом видео финансовый эксперт Михаил Федоров говорит о: ближайшем будущем мировой экономики и почему нужно покупать чужие активы; об инвестициях в Украине; что будет с индексом S&P 500 в случае войны на Тайване; как Европа переживет зиму.

Небольшие банки вновь режут депозитные ставки

Последние две недели почти все небольшие банки сохранили действующие условия привлечения денег частных клиентов. Почему это происходит и стоит ли ожидать возобновления роста доходности вкладов в банках с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Безумное давление на финансовые рынки. Стагфляция. Центробанки портят экономические условия (видео)

Горячими темами октября были вероятное банкротство швейцарского конгломерата Credit Swiss, мировая инфляция и монетарная политика, усиливающая негативное влияние на финансовые рынки и мировую экономику. Кроме того, в выпуске услышите: о мировой рецессии и почему МВФ ее не видит; что происходит на рынке недвижимости и корпоративном секторе в США и Европе.

Почему при перебоях со светом исчезает интернет и возможность звонить по мобильному

Сети мобильной связи Украины столкнулись с наиболее сложным вызовом — регулярным отключением электроснабжения. Как перебои с электроэнергией влияют на мобильную связь и интернет, почему операторам нужен особый статус, рассказал телеком-эксперт Роман Химич.

Суд арестовал экс-главу Налоговой службы Романа Насирова. Залог — 523 миллиона

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в виде содержания под стражей до 17 декабря с альтернативой внесения залога в размере 523 млн грн.

Минфин разместил на аукционе облигации на 13,3 миллиарда

На аукционе 1 ноября Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 13,34 млрд грн (в эквиваленте) и повысил доходность гривневых ОВГЗ на 6 месяцев с 12% до 13,5%. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

На украинских евробондах можно заработать до 90% годовых в валюте: стоит ли вложиться

Полномасштабная война и падение экономики обрушили украинские евробонды. Сколько сейчас стоят эти ценные бумаги, можно ли заработать на их ценовых колебаниях и насколько могут быть интересными такие инвестиции, «Минфину» рассказали специалисты группы ICU: финансовый аналитик Михаил Демкив и трейдер Виталий Сивач.

Источник: МинФин