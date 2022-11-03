Швейцария выделит 100 миллионов франков на восстановление энергетической инфраструктуры Украины

Федеральный совет Швейцарии на заседании 2 ноября принял план действий по смягчению последствий зимы для населения Украины. В частности, речь идет о выделении 100 млн швейцарских франков на проекты по финансированию срочной реабилитации энергетической инфраструктуры Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: pixabay.com

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«Около 18 миллионов человек в Украине — около 40% населения — зависят от помощи из-за войны. С наступлением зимы это количество может возрасти до 24 миллионов. Повреждено более 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины. В результате целенаправленных нападений многие места остались без доступа к питьевой воде, а также были нарушены электроснабжение и телекоммуникации. Украина нуждается в дополнительной помощи от международного сообщества, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией», — говорится в сообщении.

В связи с этим Федеральным советом был принят План действий по оказанию зимней помощи для поддержки народа Украины в дополнение к существующему гуманитарному проекту Швейцарии в Украине, включая финансирование срочного восстановления энергетической инфраструктуры и смягчение опасной гуманитарной ситуации.

Отмечается, что Швейцария также помогает компании «Укрэнерго» закупать источники энергии и запчасти, участвует в ремонте систем рельсовых скреплений (для перевозки тяжелых грузов, таких как зерно) и оказывает гуманитарную помощь, чтобы помочь тем, кто больше всего пострадал от войны в Украине, подготовиться к зиме (замена окон, обеспечение утепления и питания).

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Также прилагаются усилия для определения, может ли Швейцария поставить дополнительные товары для оказания помощи, такие как генераторы, насосы или установки для очистки воды.

Ожидается, что Федеральный совет подаст запрос в парламент о дополнительном кредите в размере 76 млн швейцарских франков для покрытия этих направлений деятельности.

Источник: МинФин