Рада приняла бюджет-2023: основные показатели

Верховная Рада в четверг, 3 ноября, приняла закон о государственном бюджете Украины на 2023 год. Документ в общей сложности поддержали 295 депутатов. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Фото: agropolit.com

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«Это рекорд по наиболее раннему принятию бюджета за историю Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный дефицит в размере $38 млрд», — написал нардеп.

Главные цифры

Доходы — 1 329 260 090 тыс. грн.

Расходы — 2 580 676 611 тыс. грн.

Предельный объем дефицита — 1296536180 тыс. грн или 20,6% ВВП.

Предельный объем государственного долга — 6422749631 тыс. грн.

Прожиточный минимум — 2589 грн.

Минимальная заработная плата — 6700 грн.

Рост ВВП — 3,2%.

Годовая инфляция — 28%.

Курс доллара

В госбюджете заложен курс 42,2 грн. за доллар в среднем за год. Таким образом доллар может подорожать примерно на 10 грн (в 2022 году средний курс будет 32,3 грн).

Кроме того, прогнозируется, что на конец 2023 года курс вырастет до 45,8 грн.

В то же время бюджетный прогноз никоим образом не влияет на решение НБУ по официальному курсу.

Прожиточный минимум и минимальная пенсия

Размер прожиточного минимума в 2023 году останется без изменений. От этого показателя зависит размер зарплат бюджетников, пенсий и социальных выплат.

С 1 января 2023 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц вставлен в размере 2589 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет — 2272 грн;

детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2833 грн;

трудоспособных лиц — 2684 грн;

трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи — 2102 грн;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов — 2102 грн;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры — 1600 грн;

лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) — 2093 грн.

Минимальная зарплата

В 2023 году минимальная зарплата повышаться не будет. Документом установлена с 1 января 2023 года минимальная заработная плата:

в месячном размере — 6700 грн;

в почасовом размере — 40,46 грн.

Реальная зарплата

В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению заложено ожидание роста реальных зарплат на 1,4%.

Правительство ожидает, что среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто в 2022 году составит 14 025 грн и почти не изменится по сравнению с 2021 годом (14 014 грн).

Субсидии

В государственном бюджете на 2023 год на жилищные субсидии направят 37,9 млрд. гривен, что на 9,2% меньше, чем в 2022 году.

Расходы на безопасность и оборону

В бюджете общий ресурс на национальную безопасность и оборону составляет 1 трлн 141,1 млрд грн (общий фонд — 1 трлн 6,1 млрд грн специальный фонд — 115,0 млрд гривен, государственные гарантии — до 20 млрд гривен) или 18,2% ВВП.

Источник: МинФин