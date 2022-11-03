Главное за четверг: Угроза закрытия банков, бюджет-2023, налог для обменников и ставка ФРС

Из-за войны могут закрыться 10−15 банков: кого точно спасет государство

Война спровоцировала массовые кредитные неплатежи и рост проблемного портфеля. Очень скоро это станет ключевой проблемой для украинской банковской системы. Финансисты уже заговорили о закрытии более десятка банков и снова поднимают тему создания «плохого банка», который бы взял на себя кредитные невозвраты. «Минфин» обсудил эту тему с Нацбанком, Фондом гарантирования вкладов физлиц и банковским сообществом.

Рада приняла бюджет-2023: основные показатели

Верховная Рада в четверг, 3 ноября, приняла закон о государственном бюджете Украины на 2023 год. Документ в общей сложности поддержали 295 депутатов.

Рада ввела авансовый налог для валютных обменников

3 ноября Верховная рада приняла в целом законопроект № 7655 об обязанности по уплате фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за каждый обменный пункт валют.

Что будет с евро и когда он перестанет проседать. Прогноз курса валют (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: Прогноз курса валют на ноябрь 2022 г. и события, которые могут повлиять на его формирование. Прогноз курса доллара и евро на период с 3 по 9 ноября.

Как сохранить свои сбережения во время войны: три надежных способа

Проблема сохранения денег в условиях войны и прогнозируемой инфляции в 30% сейчас стоит особенно остро. Но даже в таких реалиях есть возможности для инвестирования, которые уберегут сбережения от обесценивания. Об основных из них рассказала председатель Совета НАБУ Елена Коробкова.

Нескольким госбанкам может потребоваться докапитализация от акционера — Нацбанк

Нескольким государственным банкам Украины может потребоваться капитализация от акционеров. Об этом в официальном комментарии «Минфину» сообщила пресс-служба Национального банка.

ФРС повысила ставку до самого высокого уровня с 2008 года

ФРС США повысил диапазон базовой ставки (процент, под который коммерческие банки в США кредитуют друг друга на короткие сроки) до 3,75−4% годовых. Это самый высокий уровень с 2008 года и четвертое подряд повышение на 75 базисных пунктов. Последний раз американский регулятор действовал так агрессивно в 1980-х годах.

Источник: МинФин