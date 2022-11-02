Финансы

Курс валют на вечер 1 ноября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Photo of Admin Admin Send an email 4 минуты agoОбновлено: 2 ноября, 2022
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К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Курс евро подешевел на 25 копеек в покупке и на 26 копеек в продаже.

Фото: pixabay.com

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Валюта

Открытие 1 ноября

Закрытие 1 ноября

Изменения

доллар

36,56/36,93

36,56/36,93

0/0

евро

36,32/36,69

36,07/36,43

25/26

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,65−40,30 грн. Евро покупают за 38,50 грн, а продают за 39,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,16−40,50, евро — 39,20−39,60 грн.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 4 минуты agoОбновлено: 2 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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