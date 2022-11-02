Глава Минрегиона Чернышов написал заявление об отставке

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сегодня, 2 ноября, подал в отставку. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

Фото: wikipedia.org

0

►Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

«Заявление об освобождении от должности Министра развития общин и территорий Украины Чернышова подали в Верховную Раду», — написал чиновник.

Стоит отметить, что Чернышов занимал должность Министра развития общин и территорий с марта 2020 года.

Напомним

«Минфин» писал о том, что Кабинет министров уволил с должности главы НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин