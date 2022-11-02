Финансы
Глава Минрегиона Чернышов написал заявление об отставке
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сегодня, 2 ноября, подал в отставку. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.
Фото: wikipedia.org
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«Заявление об освобождении от должности Министра развития общин и территорий Украины Чернышова подали в Верховную Раду», — написал чиновник.
Стоит отметить, что Чернышов занимал должность Министра развития общин и территорий с марта 2020 года.
Напомним
«Минфин» писал о том, что Кабинет министров уволил с должности главы НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко.
Автор:
Роман Мирончук
Источник: МинФин