Эксперт рассказал, что будет с ценами на топливо в ноябре

В ноябре не будет резких колебаний цен на горючее, но на рынке есть определенные колебания по отдельным позициям. Об этом заявил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, передают «Факты».

Фото: pixabay.com

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По его словам, сейчас сложно прогнозировать цены на топливо из-за зависимости Украины от мировых цен на нефть и нефтепродукты, но существенных изменений на рынке пока не ожидается.

«Ситуация очень нервная, потому что ожидаем с 5 декабря эмбарго импорта российской нефти в Европу, и есть достаточно существенная нервозность на рынках, но видим, что цены держатся какого-то коридора — по 90−95 за баррель нефти. Это немного выше, чем было в сентябре, но и роста существенного не происходит», — говорит Куюн.

Эксперт считает, что по сравнению с октябрем цены на топливо не испытывают резкие колебания, но небольшой рост цен может быть по позициям дизельного горючего и сжиженного газа.

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«Видим, что есть некоторый потенциал для роста на дизтопливо, но это в пределах 1 грн за литр. Что касается бензина, стабильная ситуация, не ожидаем никаких изменений. Что касается сжиженного газа, то возможны небольшие корректировки, потому что сейчас наметился небольшой дефицит на рынках Европы этого продукта и может быть небольшой рост цен», — добавил Куюн.

Он также считает, что октябрьские атаки России по объектам критической инфраструктуры и перебои со светом не повлияют на рынок. Кроме того, массовая закупка генераторов, использование которых предполагает те или иные виды горючего, тоже не отразится на ситуации с ценами.

Мы прошли сезон активного потребления, который был обусловлен аграрными работами. Сейчас рынок вошел в так называемый мертвый сезон, то есть потребление низкое. Поэтому я думаю, что даже этот генераторный фактор никак не повлияет на цены, — сказал эксперт.

Куюн добавил, что в этот период года снижается спрос на горючее, поэтому у Украины есть возможность нарастить импорт этого продукта.

Источник: МинФин