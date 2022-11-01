В НБУ создали новую вертикаль «Финансовая стабильность». Будет руководить Рожкова

В Нацбанке создана новая вертикаль подчинения и частично перераспределены подразделения по вертикалям подчинения и обязанности между членами правления Национального банка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Что известно

Для обеспечения более эффективного регулирования банковского и небанковского финансовых рынков функции методологии регулирования банков и небанковских учреждений решено объединить в единую вертикаль подчинения вместе с департаментом финансовой стабильности.

С этой целью создана новая вертикаль — «Финансовая стабильность». Руководить этой вертикалью будет первый заместитель Председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

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Что дает создание новой вертикали

Нововведение будет способствовать совершенствованию процесса разработки и разработки регуляторной базы для банковского и небанковского секторов с учетом анализа системных рисков, которые выявляет департамент финансовой стабильности.

Кроме того, с целью усиления роли стратегии в институции и ее обновления в соответствии с новыми вызовами, ускорения внедрения ключевых изменений финансовой системы и Национального банка, а также в соответствии с общей практикой мировых центральных банков в вертикаль «Общий блок» вошел Департамент стратегии и развития.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что 7 октября 2022 года Кабинет министров назначил Андрея Пышного главой НБУ. За соответствующее решение проголосовали 290 нардепов.

В конце месяца заместителем председателя Национального банка назначен Дмитрий Олейник. Он приступил к исполнению своих обязанностей с 25 октября.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

НБУ

Источник: МинФин