«Зерновое соглашение»: Украина, Турция и ООН согласовали проход 16 судов

Организация Объединенных Наций, Турция и Украина согласовали план перемещения 16 судов по «зерновому коридору». Стороны предупредили Россию. Об этом говорится в заявлении Совместного координационного центра.

Фото: railinsider.com.ua

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Что известно

Соответствующий график утвердили на понедельник, 31 октября.

В Совместном координационном центре отмечалось, что план был согласован в отношении 16 кораблей. Из которых 12 на выход и 4 — на вход.

«Для продолжения реализации зерновой инициативы было предложено, чтобы делегации Турции и ООН предоставили 10 инспекционных групп для проверки 40 отправляемых судов. Этот план был принят делегацией Украины, а делегация РФ была предупреждена», — добавили в центре.

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Предыстория

29 октября Россия решила приостановить свое участие в «зерновом соглашении» якобы из-за «нападения на корабли Черноморского флота». Благодаря соглашению, Украина могла экспортировать сельхозпродукцию через Черное море.

1 августа впервые за более чем пять месяцев из порта «Одесса» вышло судно, загруженное украинским продовольствием.

Как писал ранее «Минфин», Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна 22 июля. Документ предусматривает безопасное прохождение зерновозов в и из украинских портов во время войны. Ключевая роль в обеспечении безопасности отведена Анкаре.

Соглашение предусматривает, что Украина полностью контролирует порты «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Нахождение в этих портах других судов кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений, не предусматривается.

Документ не предусматривает ослабления санкций в отношении России. А также ни одного транспортного сопровождения русскими кораблями украинских судов.

Источник: МинФин