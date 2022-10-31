Стало известно, когда в Киеве может появиться электричество и вода

Ремонтные работы на поврежденных объектах критической инфраструктуры Украины будут продолжаться от 3 до 6 часов. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона.

Фото: comments.ua

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Подробности

«Уже первые шаги делаются — включаются некоторые потребители, некоторые подстанции заживляются. Я думаю, что эта работа будет длиться следующие 3−6 часов», — сказал Сахарук.

При этом он не может назвать точное время продолжительности аварийных отключений, поскольку зависит от характера и объемов повреждений.

«Энергоснабжение уже частично возобновлено в Деснянском районе столицы», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Когда появится вода

По словам главы столицы, водоснабжение вернется через 3−4 часа. Об этом он написал в Telegram.

«За три-четыре часа водоснабжения вернем потребителям левого берега Киева и частично правого», — сказал Кличко.

Он добавил, что специалисты «Киевводоканала» и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

Ближайший бювет

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Напомним

Сегодня утром, 31 октября, Россия в очередной раз нанесла массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. Часть ракет удалось сбить ПВО, но часть попала в цель. Поэтому в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.

В результате повреждения энергетического объекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения.

Источник: МинФин