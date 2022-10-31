Курс валют на 31 октября: доллар и евро в обменниках подорожали на 20 копеек

В понедельник, 31 октября, курс доллара на наличном рынке подешевел на 2 копейки в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро в покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже не изменился.

Фото: pixabay.com

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В обменниках доллар подорожал на 20 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 15 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,20−39,90 грн. Евро покупают за 38,30 грн, а продают за 39,40 грн.

По данным валютного аукциона, на «черном рынке» (в обменниках) доллар торгуется за 39,80−40,00, евро — 38,95−39,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,5686−36,9343 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 36,3162−36,6794 грн/евро.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин