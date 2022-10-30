В Украине выросли штрафы для водителей

29 октября вступил в силу закон 2658-IX, который повышает и вводит новые штрафы для водителей. Речь идет о нарушении использования номерных знаков. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в фейсбуке.

Фото: tsn.ua

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Новые штрафы

На 1190 грн будут штрафовать за следующие нарушения:

эксплуатация автомобиля без номерного знака или с чужим номерным знаком;

если номерной знак закреплен в неустановленном для этого месте, перевернутый, неосвещенный или закрытый;

если номерной знак грязный, что не позволит определить символы на расстоянии 20 метров;

сокрытие номеров автомобиля.

Ранее штраф за указанные нарушения составил 850 грн, за повторное нарушение — 1700 грн.

Кроме того, вводится штраф в размере 2550 грн. Он будет выписываться за управление транспортом с незаконно установленными номерными знаками Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Нацполиции и других структур.

За повторное нарушение в течение года владельцу автомобиля придется заплатить 5100 грн штрафа с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.

Напомним

6 октября Верховная рада приняла законопроект № 7365 об усилении административной ответственности за нарушение порядка использования номерных знаков.

Источник: МинФин