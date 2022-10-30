Глава криптобиржи FTX анонсировал запуск собственного стейблкоина

Генеральный директор американской криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил в недавнем интервью, что в скором будущем компания представит собственную стабильную монету. Об этом пишет bits.media.

Фото: block-chain24.com

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Что известно

Гендиректор заверил, что хотя у площадки есть собственная техническая база для создания и запуска стейблкоина, криптобиржа намерена сделать это в рамках партнерства.

«Пока что мы ненадолго отложили проект, поскольку считаем, что, объединившись с сильным партнером, можем создать по-настоящему мощный проект. Сейчас мы находимся в поиске такого партнера», — заявил Фрид.

Бизнесмен отметил, что положительные процентные ставки сделали стабильные монеты гораздо более доходным предприятием.

При этом глава FTX заявил, что криптобиржа по-прежнему является одной из крупнейших независимых компаний в экосистеме стейблкоинов.

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Бэнкман-Фрид также подтвердил, что компания сейчас рассматривает возможность запустить еще один раунд сбора средств, поскольку нынешние активы FTX в размере от $1 млрд до $4 млрд подходят лишь для мелких или средних приобретений.

Ранее глава FTX призвал власти США с осторожностью подходить к регулированию индустрии децентрализованных финансов (DeFi), изучив сначала, как отрасль вписывается в тот или иной закон.

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Источник: МинФин