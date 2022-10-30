Эксперт спрогнозировал рост капитализации рынка криптовалют до $300 триллионов

Бывший топ-менеджер Goldman Sachs и макроинвестор Рауль Пал допустил рост капитализации рынка цифровых активов до $300 трлн в ближайшие 10−15 лет. Об этом он заявил в интервью для Google TechTalks.

Фото: bits.media

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Прогноз макроинвестора

По его словам, капитализация практически всех финансовых рынков составляет от $200 трлн до $300 трлн. Пал считает, что в будущем криптовалюты тоже достигнут этого уровня в рамках «самого быстрого и масштабного роста» в истории.

Прогноз эксперта основан на объеме активности вокруг индустрии цифровых активов и Web3. Пал также отметил приток венчурных инвестиций в размере $60 млрд за последние 18 месяцев.

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Он уверен, что рыночная капитализация криптовалют взлетит сразу после окончания макроэкономических потрясений. По мнению эксперта, в ближайшие 6−12 месяцев в криптоиндустрии появится много новых продуктов.

Относительно перспективности конкретных криптовалют, в начале октября основатель Real Vision заявил, что верит в будущее блокчейна Solana даже несмотря на происходящие с проектом постоянные технические сбои.

«Мне нравится Solana. Да, я понимаю, что блокчейн постоянно ломается. Но тоже я понимаю, что все это знают, поэтому никакого информационного преимущества в этом нет». Именно из-за стабильности проекта Пал уверен в будущем SOL — он считает, что главной угрозой этому может быть зло блокчейна. Если же этого не произойдет, по мнению аналитика Solana покажет самый большой рост — как только рынок вернется в другую сторону и начнет рост.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Криптовалюта

Источник: МинФин